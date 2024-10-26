В Грузії стартували вибори в парламент

Загальна кількість виборців у Грузії становить 3,5 млн.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе проголосував і заявив, що ЦВК оголосить результат в 60% для провладної партії Грузинська мрія.

Сьогодні в Грузії пройдуть голосування на парламентських виборах.

Про це повідомляє Ехо Кавказу.

Наразі відкрито 3111 виборчих дільниць. З них у Грузії відкрито 3044 дільниці, а ще 67 – у 53 містах в 42 країнах.

За даними Центральної виборчої комісії, загальна кількість виборців у Грузії становить 3,5 млн, а на створених дільницях за кордоном налічується 95 тисяч виборців.

За виборами у грузинський парламент спостерігатимуть 102 місцеві і 64 міжнародні організації, а для висвітлення голосування акредитацію одержали 98 ЗМІ.

У виборах беруть участь 18 партій.

Проурядовий телеканал Імеді та компанія GORBI стверджують, що рейтинг правлячої партії Грузинська мрія перевищує 60%, і лише дві опозиційні партії долають бар'єр у 5%.

Результати суттєво відрізняються від даних опозиційних каналів, де згідно з опитуванням Грузинська мрія набирає 34%, а проєвропейські опозиційні партії, які можуть подолати виборчий бар'єр, – 53%.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі і чотири основні опозиційні партії сподіваються, що за підсумками виборів сформують коаліційний уряд.

В той же час прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе, проголосувавши на парламентських виборах, також заявив, що рейтинг Грузинської мрії сягає 60%.

"Коли ЦВК оголосить результат у 60% для Грузинської мрії, опозиція має "змиритися з тим, що грузинський народ остаточно відмовився повертатися до темного минулого". Він відмовився відповідати на питання про передачу влади опозиції у разі її перемоги", - додав він.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі також проголосувала на парламентських виборах.

"Я хочу привітати всю Грузію із сьогоднішнім днем. Це день щасливий. Я не голосувала за когось, цього разу проголосувала за щось. Я проголосувала за нову Грузію, за ту Грузію, заради якої я приїхала до цієї країни 22 роки тому. Я проголосувала за ту Грузію, за яку молилися всі мої батьки, за яку молиться вся Грузія. Цієї ночі ми всі будемо переможцями. Ніхто не засмутиться, тому що переможе Грузія", – сказала вона.