В ГУР показали безпілотні дрононосці, якими атакують цілі у Криму

Кадри з цими платформами показано у документальному фільмі Артема Шевченка "Морський бій. Епоха дронів"

Головне управління розвідки застосовує щонайменше два різновиди морських безпілотних дрононосців для ударних операцій, які проводять у Чорному морі.

ГУР формує флот морських дронів, серед яких важливу роль відіграватимуть безекіпажні платформи, пристосовані до запуску ударних дронів-камікадзе. Вони дозволять уражати як наземні, так і високоманеврені надводні цілі.

На зйомках продемонстровано два морські дрони, які істотно відрізняються від добре відомих Magura v5. Один з них оснащений звичайним човновим двигуном із лопатями замість водометів та здатен транспортувати чотири контейнери з FPV-дронами, готовими до запуску.

"Наша морська платформа несе від 500 до 3000 кілограмів озброєння різного типу – повітряного, надводного, підводного. Система використовує новітні технології, об’єднані штучним інтелектом зразка НАТО", – каже розвідник групи спецпризначення, який залучений до застосування дронів цього типу.

Інший дрононосець, який видно на кадрах нижчої якості, має іншу форму корпусу та обладнаний пусковою установкою для чотирьох безпілотників літакового типу.

Ймовірно, саме ця платформа неодноразово використовувалася в операціях підрозділу Prymary ГУР МО для доставлення засобів ураження до узбережжя тимчасово окупованого Криму. У квітні вона уразила в акваторії півострова кілька російських бойових катерів та зенітний комплекс "Тор-М2". На обох системах, як видно, встановлено антени супутникового зв’язку Starlink. Це збільшує радіус бойової роботи морських безпілотників запасом ходу.

Уперше також було продемонстровано станцію керування морською платформою з операторським кріслом та органами управління: штурвал, схожий на авіаційний, та важіль керування швидкістю ходу. На самому штурвалі – кілька кнопок, одна з яких, ймовірно, відповідає за носовий крен безекіпажного судна.

Зображення з камер дрона (денних і нічних) подаються на окуляри доповненої реальності оператора, а також дублюється на екран позаду. Завдяки окулярам оператор бачить єдину панорамну картину з кількох камер.

Розвідники зазначають, що поява платформ дає змогу не лише цілеспрямовано вражати наземні об’єкти, а й забезпечувати повітряне прикриття під час масштабних морських операцій.