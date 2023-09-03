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В ГУР показали російського пілота, який викрав Мі-8

03 вересня 2023, 14:44
В ГУР показали російського пілота, який викрав Мі-8
Фото: hromadske.tv
ГУР розсекретило особу російського пілота, який викрав вертоліт Мі-8.

Розвідка України показала обличчя російського пілота, який не підтримав війну росії та 9 серпня 2023 року перейшов на бік України, викравши вертоліт Мі-8, завантажений компонентами до бойових літаків.  

Про це повідомила пресслужба ГУР.

"Ніхто не хоче цієї війни. Ось побачите, коли Україна переможе, це лише питання часу", – каже російський пілот на відео.

Так, 3 вересня в ефірі телемарафону вийде документальний фільм про унікальну спецоперацію української розвідки під назвою "Синиця". У фільмі покажуть приголомшливі кадри знищення літаків, вертольотів, ракет та дронів росії; унікальні свідчення українських розвідників, пілотів та зенітників та показові історії полонених російських льотчиків.

"Змогли знайти правильний підхід до пілота, вивезти непомітно всю (його) родину, і, зрештою, створити такі умови, щоб він зміг перегнати це повітряне судно з екіпажем, який не знав, що відбувається. Коли вони зрозуміли, де сіли, то спробували втекти. На жаль, вони були знищені. Хотілося б узяти живими, але маємо що маємо", – розповів про спецоперацію начальник ГУР МО України Кирило Буданов.

пілотрозвідкавійна в Україніросія окупантимі-8

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