В ГУР показали результати роботи "народного супутника" ICEYE

За період використання супутника розвідники зробили 4173 знімки ворожих об’єктів.

Фахівці Головного управління розвідки використовують космічний апарат ICEYE для виявлення ворожих цілей і захисту України уже майже два роки. Розвідка із земної орбіти дозволяє отримувати дані як на тимчасово окупованих територіях, так і в інших місцях планети, де перебувають військові сили і засоби рф.

Про це пише пресслужба ГУР.

За період використання "народного супутника" та доступу до сузірʼя супутників ICEYE загалом розвідники зробили 4173 знімки ворожих об’єктів, серед них:

370 – аеродроми;

238 – позиції ППО та радіотехнічної розвідки;

153 – нафтобази та склади пального;

147 – склади ракетного, авіаційного озброєння та боєприпасів;

17 – військово-морські бази.

"Також в об’єктиві ICEYE перебувають пункти постійної дислокації ворожих сил, його полігони, військові містечка, центри мобілізаційного розгортання – це дозволяє відстежувати динаміку рухів росії з особовим складом, розкривати її воєнні наміри з метою їхнього зриву", – йдеться в повідомленні.