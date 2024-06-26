В ГУР показали результати роботи "народного супутника" ICEYE
26 червня 2024, 11:31
За період використання супутника розвідники зробили 4173 знімки ворожих об’єктів.
Фахівці Головного управління розвідки використовують космічний апарат ICEYE для виявлення ворожих цілей і захисту України уже майже два роки. Розвідка із земної орбіти дозволяє отримувати дані як на тимчасово окупованих територіях, так і в інших місцях планети, де перебувають військові сили і засоби рф.
Про це пише пресслужба ГУР.
За період використання "народного супутника" та доступу до сузірʼя супутників ICEYE загалом розвідники зробили 4173 знімки ворожих об’єктів, серед них:
370 – аеродроми;
238 – позиції ППО та радіотехнічної розвідки;
153 – нафтобази та склади пального;
147 – склади ракетного, авіаційного озброєння та боєприпасів;
17 – військово-морські бази.
"Також в об’єктиві ICEYE перебувають пункти постійної дислокації ворожих сил, його полігони, військові містечка, центри мобілізаційного розгортання – це дозволяє відстежувати динаміку рухів росії з особовим складом, розкривати її воєнні наміри з метою їхнього зриву", – йдеться в повідомленні.
Як кажуть розвідники, супутник дозволяє стежити за об’єктами військово-промислового комплексу агресора та його мережею логістики, куди належить і незаконний міст між росією та окупованим Кримом. Зокрема, величезна перевага космічного апарата ICEYE – у його здатності чітко бачити скупчення навіть ретельно замаскованих у "зеленці" механізованих підрозділів противника з його технікою.
"Сила "народного супутника" спроможна точно ідентифікувати вид та тип виявлених бойових літаків, кораблів, засобів ППО ворога, а також фіксувати рівень пошкоджень на уражених об’єктах агресора. Близько 38% з усього масиву даних, отриманих завдяки ICEYE, було використано для безпосередньої підготовки вогневого ураження ворога – це мільярди доларів збитків для росії, і ціна її агресії буде зростати!" – пише ГУР.