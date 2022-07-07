CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДля приховування реальної кількості втрат окупанти регулярно спалюють тіла вбитих військових.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Херсоні росіяни спалюють тіла, щоб приховати втрати
Фото: hromadske.tv
Щоб приховати факти навмисного спалення тіл, представники окупаційної армії намагаються видати це за наслідки артилерійських обстрілів та подальших пожеж.
"В околицях міста неодноразово помічені місця з великою кількістю обгорілих останків людей. Точно ідентифікувати їхню приналежність складно через значні пошкодження від вогню", - повідомило ГУР у четвер у телеграмі.
Також в Херсоні продовжується переоформлення медичних закладів та пошук медичних працівників.
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07 07 2022 14:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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