В Херсоні росіяни спалюють тіла, щоб приховати втрати

Для приховування реальної кількості втрат окупанти регулярно спалюють тіла вбитих військових.

Щоб приховати факти навмисного спалення тіл, представники окупаційної армії намагаються видати це за наслідки артилерійських обстрілів та подальших пожеж.

"В околицях міста неодноразово помічені місця з великою кількістю обгорілих останків людей. Точно ідентифікувати їхню приналежність складно через значні пошкодження від вогню", - повідомило ГУР у четвер у телеграмі.

Також в Херсоні продовжується переоформлення медичних закладів та пошук медичних працівників.