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В Херсоні росіяни спалюють тіла, щоб приховати втрати

Для приховування реальної кількості втрат окупанти регулярно спалюють тіла вбитих військових.
В Херсоні росіяни спалюють тіла, щоб приховати втрати Фото: hromadske.tv

Щоб приховати факти навмисного спалення тіл, представники окупаційної армії намагаються видати це за наслідки артилерійських обстрілів та подальших пожеж.

 "В околицях міста неодноразово помічені місця з великою кількістю обгорілих останків людей. Точно ідентифікувати їхню приналежність складно через значні пошкодження від вогню", - повідомило ГУР у четвер у телеграмі.

Також в Херсоні продовжується переоформлення медичних закладів та пошук медичних працівників.

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07 07 2022 14:33
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