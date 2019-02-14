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В Індії бойовики атакували колону військових: щонайменше 40 загиблих

Відповідальність за атаку взяло на себе пакистанське ісламістське угруповання "Джаїш-е-Мухаммад"
В індійському регіоні Кашмір автомобіль з вибухівкою протаранив автобус військових, внаслідок чого загинули щонайменше 40 солдатів.
В Індії бойовики атакували колону військових: щонайменше 40 загиблих Фото:EPA

Колона військових прямувала до міста Срінагар, коли автомобіль з вибухівкою обігнав колону і протаранив автобус, в якому перебували 44 військових, повідомляє BBC.

Відповідальність за атаку взяло на себе пакистанське ісламістське угруповання "Джаїш-е-Мухаммад", яке стверджує, що атаку здійснив смертник.

Як зазначає видання, ця атака найбільш масштабна з часів початку повстанської боротьби ісламістських бойовиків проти влади Індії в регіоні - з 1989 року.

В індійській армії зазначили, що кількість жертв може збільшитися, бо десятки людей дістали поранення.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді назвав цю атаку підлістю.

"Я рішуче засуджую цю підлу атаку. Жертви серед наших хоробрих захисників не повинні бути даремними. Вся нація стоїть пліч-опліч із сім’ями хоробрих мучеників. Нехай поранені швидко одужають", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, що в Індії в одному з готелів Нью-Делі 12 лютого сталася пожежа, внаслідок якої загинуло щонайменше 17 осіб.

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14 02 2019 20:17
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