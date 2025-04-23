В Індії бойовики відкрили вогонь по туристах: загинуло 26 людей
23 квітня 2025, 16:09
Фото: з вільного доступу
Внаслідок події загинуло 25 індійців та один громадянин Непалу.
В індійському штаті Джамму і Кашмір бойовики злочинного угруповання атакували туристів, внаслідок чого загинуло 26 людей, ще 17 осіб отримали поранення.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що такий випадок став найгіршим нападом такого виду в країні за останні майже 20 років.
У місцевій поліції повідомили, що інцидент трапився 22 квітня в долині Байсаран в районі Пахалгам на мальовничій гімалайській федеральній території. Внаслідок події загинуло 25 індійців та один громадянин Непалу.
"Напад розглядається як відступ від того, що прем'єр-міністр Нарендра Моді і його індуїстська націоналістична партія "Бхаратія Джаната" прогнозували як головне досягнення в скасуванні напівавтономного статусу Джамму і Кашміру і принесенні миру і розвитку в регіон, де більшість населення становлять мусульмани, який тривалий час перебуває в стані конфлікту", - пояснили у Reuters.
Також внаслідок інциденту Моді перервав свій візит до Саудівської Аравії та повернувся до Нью-Делі 23 квітня. Міністр фінансів країни Нірмала Сітхараман теж перервала візит до США та Перу, "щоб бути з нашим народом у цей важкий і трагічний час".
Водночас угруповання "Кашмірський опір" взяло на себе відповідальність за напад. У своїх соцмережах бойовики написали, що в регіоні почали жити понад 85 тисяч "чужинців", внаслідок чого сталися "демографічні зміни".
У заяві угруповання йдеться про те, що "особи, які стали мішенню нападу, не були звичайними туристами; натомість вони були пов'язані з індійськими службами безпеки і мали відношення до них".
"Це була не типова туристична група, а скоріше агентура під прикриттям, яка займалася дослідженнями", - зазначили у заяві.
Бойовики додали, що напад має "послужити тривожним дзвінком не тільки для Делі, а й для тих, хто підтримує сумнівні стратегії Делі".