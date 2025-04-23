В Індії бойовики відкрили вогонь по туристах: загинуло 26 людей

Внаслідок події загинуло 25 індійців та один громадянин Непалу.

В індійському штаті Джамму і Кашмір бойовики злочинного угруповання атакували туристів, внаслідок чого загинуло 26 людей, ще 17 осіб отримали поранення.

Зазначається, що такий випадок став найгіршим нападом такого виду в країні за останні майже 20 років.

У місцевій поліції повідомили, що інцидент трапився 22 квітня в долині Байсаран в районі Пахалгам на мальовничій гімалайській федеральній території. Внаслідок події загинуло 25 індійців та один громадянин Непалу.