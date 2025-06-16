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CУСПІЛЬСТВО

В Індії обвалився залізничний міст, є загиблі

16 червня 2025, 11:10
В Індії обвалився залізничний міст, є загиблі
скріншот з відео
Залізний міст через річку обвалився у популярному туристичному місці в штаті Махараштра.

В туристичному районі індійського штату Махараштра обвалився залізничний міст через річку. Щонайменше дві людини загинули, десятки отримали поранення. 

Про це повідомляє Associated Press (AP). 

Станом на зараз відомо про: 

  • двох загиблих; 
  • 32 поранених. 

Щонайменше шестеро людей були госпіталізовані у важкому стані.

Під час трагедії, яки пише AP, на мосту перебувало багато туристів, багато з них впали у річку.

Наразі продовжується пошукова операція, оскільки деяких людей змило водою. 

Як нагадує AP, інфраструктура Індії давно страждає від проблем з безпекою, які інколи призводять до великих катастроф. Наприклад, у 2022-му столітній підвісний міст обвалився в річку в західному штаті Гуджарат. Тоді ж загинули щонайменше 132 людини.

 

Індіязагиблі

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