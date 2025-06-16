В Індії обвалився залізничний міст, є загиблі

Залізний міст через річку обвалився у популярному туристичному місці в штаті Махараштра.

В туристичному районі індійського штату Махараштра обвалився залізничний міст через річку. Щонайменше дві людини загинули, десятки отримали поранення.

Про це повідомляє Associated Press (AP).

Станом на зараз відомо про:

двох загиблих;

32 поранених.

Щонайменше шестеро людей були госпіталізовані у важкому стані.

Під час трагедії, яки пише AP, на мосту перебувало багато туристів, багато з них впали у річку.

Наразі продовжується пошукова операція, оскільки деяких людей змило водою.

Як нагадує AP, інфраструктура Індії давно страждає від проблем з безпекою, які інколи призводять до великих катастроф. Наприклад, у 2022-му столітній підвісний міст обвалився в річку в західному штаті Гуджарат. Тоді ж загинули щонайменше 132 людини.