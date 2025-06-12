В Індії розбився пасажирський літак, що прямував до Лондона

На борту було більше 240 пасажирів.

Сьогодні, 12 червня, в Індії розбився літак.

Місцеві медіка кажуть, що пасажирів можгло бути 240 – 290 осіб, а також, що літак впав на житловий район.

Авіатроща сталася на заході країни неподалік аеропорту міста Ахмедабад.

Небо на місці авіакатастрофи затягнуло чорним димом.

Туди вже попрямували десятки пожежних і швидких.

За попередніми повідомленнями, він розбився одразу після зльоту.

також журналісти пишуть, що рейс ідентифіковали як Air India 171, який вилетів о 13:10 за місцевим часом з Міжнародного аеропорту імені Сардар Валлаббхай Пателя в Ахмедабаді до аеропорту Гатвік у Лондоні.