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В Індії розбився пасажирський літак, що прямував до Лондона

12 червня 2025, 12:21
В Індії розбився пасажирський літак, що прямував до Лондона
Фото: tass.ru
На борту було більше 240 пасажирів.

Сьогодні, 12 червня, в Індії розбився літак.

Місцеві медіка кажуть, що пасажирів можгло бути 240 – 290 осіб, а також, що літак впав на житловий район.

Авіатроща сталася на заході країни неподалік аеропорту міста Ахмедабад. 

Небо на місці авіакатастрофи затягнуло чорним димом. 

Туди вже попрямували десятки пожежних і швидких.

За попередніми повідомленнями, він розбився одразу після зльоту.

також журналісти пишуть, що рейс ідентифіковали як Air India 171, який вилетів о 13:10 за місцевим часом з Міжнародного аеропорту імені Сардар Валлаббхай Пателя в Ахмедабаді до аеропорту Гатвік у Лондоні.

 

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