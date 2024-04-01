В Індії ще не продовжили річний контракт на постачання російської нафти

Індійську держкомпанію не влаштували знижки.

російська нафтова компанія "Роснєфть" та найбільший нафтопереробник Індії Indian Oil Corp досі не відновили угоду про постачання нафти, термін якої закінчився в березні. Вони не змогли домовитися про ціну і обсяги, що змусило індійську компанію купувати нафту на ринках.

Про відсутність домовленості між Indian Oil Corp та "Роснєфть" повідомили Reuters 1 квітня три джерела.

Спочатку нафтова угода між Indian Oil Corp та "Роснєфть" була підписана під час візиту президента росії владіміра путіна до Індії в грудні 2021 року, за кілька місяців до повномасштабного вторгнення рф в Україну. У 2023 році ця угода була поновлена на рік.

Строковий контракт між індійською та російською державними компаніями закінчився 31 березня. Два джерела Reuters сказали, що Indian Oil Corp та "Роснєфть" все ще можуть підписати угоду, якщо зможуть домовитися про умови, але тим часом індійська компанія купуватиме російську нафту на спотових ринках.

Річний контракт на закупівлю нафти з "Роснєфть" передбачав щомісячні поставки 360 тисяч барелів на день зі знижкою 8-9 доларів за барель до котирувань в Дубаї на умовах поставки. Однак "Роснєфть" запропонувала поставляти 4-6 вантажів на місяць, або загалом до 4 мільйонів барелів, що значно нижче, ніж індійські нафтопереробники разом узяті, сказали два джерела. Крім того, "Роснєфть" запропонувала знижку в розмірі $3-$3,50 за барель до котирувань в Дубаї в рамках термінової угоди, аналогічно до рівнів, доступних на спотових ринках, повідомили два джерела.

Раніше повідомлялось, що Україна закликає Індію переосмислити "радянську спадщину" зв'язків з росією.