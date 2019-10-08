В Індії внаслідок повені загинули 42 людини, - ФОТО Через повені й падіння дерев на залізничні колії у регіону ускладнене залізничне сполучення

Унаслідок повені, яка почалася після злив 8 серпня, в індійському штаті Керала загинули 42 людини. Ще 15 людей вважаються зниклими безвісти.

Фото:Twitter

Унаслідок повені, яка почалася після злив 8 серпня, в індійському штаті Керала загинули 42 людини. Ще 15 людей вважаються зниклими безвісти, повідомляє "Громадське". Через повені й падіння дерев на залізничні колії у регіону ускладнене залізничне сполучення. У 988 таборах допомоги по всій державі перебувають понад 107 тисяч людей, яких довелося тимчасово евакуювати.

Фото:Twitter

Фото:Twitter

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