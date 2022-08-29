В Індії знесли незаконні 100-метрові "вежі-близнюки"

Зруйновані будинки були збудовані ще дев'ять років тому, однак відтоді жодна з близько 1000 квартир у них не була заселена, оскільки весь цей час тривали судові спори із забудовниками

У неділю у Нойді, передмісті столиці Індії Нью-Делі, було знесено два незаконно збудованих житлових будинки, висота кожного з яких перевищувала 100 метрів.

Руйнування "веж-близнюків" у Нойді транслювалося в прямому ефірі індійським телебаченням. 32-поверховий Apex та 29-поверховий Ceyane були зруйновані за декілька секунд. Для їх підриву було використано 3700 кг вибухівки, а обсяг будівельного сміття на місці руйнування оцінюється у 80 тисяч тонн. Перед вибухом довелося евакуювати тисячі людей, у тому числі з сусідніх багатоповерхівок, а також бродячих собак.

Повідомляється, що зруйновані будинки були збудовані ще дев'ять років тому, однак відтоді жодна з близько 1000 квартир у них не була заселена, оскільки весь цей час тривали судові спори із забудовниками.

Судовий спір щодо "веж ганьби", як їх назвав індійський телевізійний канал Times Now, дійшов до Верховного суду Індії, який торік постановив, що забудовники, вступивши в змову з корумпованою владою, порушили правила безпечного будівництва.

Швидке зростання індійської економіки в останні два десятиліття спричинило будівельний бум, однак забудовники часто обходять будівельні, екологічні та містобудівні норми. Через судові тяганини забудовники часто залишають свої проєкти недобудованими, і, за оцінками експертів, лише в Нойді та Великій Нойді – двох передмістях Нью-Делі – налічується понад 100 житлових будинків, які були покинуті забудовниками і досі залишаються не введеними в експлуатацію.