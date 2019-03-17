В Індонезії внаслідок повені загинулі щонайменше 50 людей, - ОНОВЛЕНО

16 березня на місто Сентані обрушилися зливи, які й викликали повені

Унаслідок повені в найсхіднішій провінції Індонезії, Папуа, загинули щонайменше 50 людей, десятки отримали поранення.

Прес-секретар Індонезійської національної ради з питань боротьби зі стихійними лихами Сутопо Пурво Нугрохо зазначив, що 16 березня на місто Сентані обрушилися зливи, які й викликали повені, інформує Reuters.

Нугрохо додав, що пошукова операція все ще триває, і кількість загиблих може збільшитися.

Повінь пошкодила щонайменше дев'ять будинків, два мости та невеликий літак у головному аеропорту регіону. Утім, аеропорт Сентані поки що вирішили не закривати.

Banjir landa Sentani Kabupaten Jayapura, Papua. Banjir di Gunung Merah membawa debit banjir dan kayu-kayu. Hati-hati bahaya kesetrum listrik. Jangan memegang tiang listrik dalam basah atau perabotan rumah yang masih menyala dan terendam banjir. Semoga korban tidak bertambah. pic.twitter.com/1Pk2GOYoDb — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 16 березня 2019 р.

Оновлення: Кількість загиблих внаслідок повені в Індонезії зросла до 63 осіб.

"Щонайменше 63 людини загинуло, десятки зниклих безвісти", – повідомляє "Сіньхуа".