В Індонезії внаслідок повені загинулі щонайменше 50 людей, - ОНОВЛЕНО
Прес-секретар Індонезійської національної ради з питань боротьби зі стихійними лихами Сутопо Пурво Нугрохо зазначив, що 16 березня на місто Сентані обрушилися зливи, які й викликали повені, інформує Reuters.
Нугрохо додав, що пошукова операція все ще триває, і кількість загиблих може збільшитися.
Повінь пошкодила щонайменше дев'ять будинків, два мости та невеликий літак у головному аеропорту регіону. Утім, аеропорт Сентані поки що вирішили не закривати.
Banjir landa Sentani Kabupaten Jayapura, Papua. Banjir di Gunung Merah membawa debit banjir dan kayu-kayu. Hati-hati bahaya kesetrum listrik. Jangan memegang tiang listrik dalam basah atau perabotan rumah yang masih menyala dan terendam banjir. Semoga korban tidak bertambah. pic.twitter.com/1Pk2GOYoDb— Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 16 березня 2019 р.
Оновлення: Кількість загиблих внаслідок повені в Індонезії зросла до 63 осіб.
"Щонайменше 63 людини загинуло, десятки зниклих безвісти", – повідомляє "Сіньхуа".
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