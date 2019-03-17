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В Індонезії внаслідок повені загинулі щонайменше 50 людей, - ОНОВЛЕНО

16 березня на місто Сентані обрушилися зливи, які й викликали повені
Унаслідок повені в найсхіднішій провінції Індонезії, Папуа, загинули щонайменше 50 людей, десятки отримали поранення.
В Індонезії внаслідок повені загинулі щонайменше 50 людей, - ОНОВЛЕНО Фото: picture-alliance

Прес-секретар Індонезійської національної ради з питань боротьби зі стихійними лихами Сутопо Пурво Нугрохо зазначив, що 16 березня на місто Сентані обрушилися зливи, які й викликали повені, інформує Reuters.

Нугрохо додав, що пошукова операція все ще триває, і кількість загиблих може збільшитися.

Повінь пошкодила щонайменше дев'ять будинків, два мости та невеликий літак у головному аеропорту регіону. Утім, аеропорт Сентані поки що вирішили не закривати.

Оновлення: Кількість загиблих внаслідок повені в Індонезії зросла до 63 осіб. 

"Щонайменше 63 людини загинуло, десятки зниклих безвісти", – повідомляє "Сіньхуа".

Нагадаємо, у перший день 2019 року в Індонезії сталася низка зсувів ґрунту, через які загинули щонайменше 15 осіб.
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17 03 2019 14:10
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