В "Інтерсіті" тепер можна перевозити велосипеди

Їх перевезення повинно здійснюватися в розібраному й упакованому вигляді

"Укрзалізниця" дозволила транспортувати велосипеди в поїздах "Інтерсіті" та "Інтерсіті+".

Підприємство оновило правила перевезення велосипедів у поїздах. Згідно з ними, тепер велотранспорт можна возити не тільки в звичайних поїздах, а й в "Інтерсіті", повідомляють у Facebook.

Перевезення велосипедів повинно здійснюватися в розібраному й упакованому вигляді.

Якщо велосипед можна буде розмістити в місці, призначеному для зберігання ручної поклажі - плата за його перевезення не стягуватиметься. За інші варіанти перевезення доведеться доплатити.

Так само велосипеди можна перевозити у вагонах регіональних поїздів на спеціально обладнаних для цього місцях при оплаті, як за багаж 20 кг.

В електричках їх можна транспортувати в зібраному вигляді, в тамбурі (максимум 1 велосипед на тамбур). У приміському сполученні перевезення одного велосипеда відповідає вартості повного квитка.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" як експеримент вирішила прибрати килими в проходах поїздів класу "Інтерсіті" та "Регіональний експрес".