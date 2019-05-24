В "Інтерсіті" тепер можна перевозити велосипеди
Підприємство оновило правила перевезення велосипедів у поїздах. Згідно з ними, тепер велотранспорт можна возити не тільки в звичайних поїздах, а й в "Інтерсіті", повідомляють у Facebook.
Перевезення велосипедів повинно здійснюватися в розібраному й упакованому вигляді.
Якщо велосипед можна буде розмістити в місці, призначеному для зберігання ручної поклажі - плата за його перевезення не стягуватиметься. За інші варіанти перевезення доведеться доплатити.
Так само велосипеди можна перевозити у вагонах регіональних поїздів на спеціально обладнаних для цього місцях при оплаті, як за багаж 20 кг.
В електричках їх можна транспортувати в зібраному вигляді, в тамбурі (максимум 1 велосипед на тамбур). У приміському сполученні перевезення одного велосипеда відповідає вартості повного квитка.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" як експеримент вирішила прибрати килими в проходах поїздів класу "Інтерсіті" та "Регіональний експрес".
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