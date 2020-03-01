В Іраку обстріляли аеропорт, загинув іранський генерал - ЗМІ
За повідомленнями іракського державного телебачення і трьох високопоставлених чиновників в Багдаді, під час атаки на аеропорт було вбито іранського генерала Касем Сулеймані, повідомляє "Українська правда".
Деталі: Повідомляється про щонайменше п’ятьох загиблих, серед яких - командувач спецпідрозділу "Ель-Кудс", що належить до Корпусу вартових Ісламської революції Ірану, генерал Касем Сулеймані.
Деякі з убитих належать до підтримуваного Тегераном іракського воєнізованого угруповання "Народні сили мобілізації". Його представники заявили, що серед загиблих - очільник "міліції" Абу Махді аль-Мухандіс та керівник підрозділу зав’язків із громадськістю Мухаммед Реда аль-Джабері.
Хто саме здійснив обстріл, не повідомляється.
Нагадаємо, що, якщо Іран захоче битися, це буде його офіційний кінець.
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