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В Іраку обстріляли аеропорт, загинув іранський генерал - ЗМІ

Хто саме здійснив обстріл, не повідомляється
Повідомляється про щонайменше п’ятьох загиблих, серед яких - командувач спецпідрозділу "Ель-Кудс", що належить до Корпусу вартових Ісламської революції Ірану, генерал Касем Сулеймані.
В Іраку обстріляли аеропорт, загинув іранський генерал - ЗМІ Фото: з відкритих джерел

За повідомленнями іракського державного телебачення і трьох високопоставлених чиновників в Багдаді, під час атаки на аеропорт було вбито іранського генерала Касем Сулеймані, повідомляє "Українська правда".

Деталі: Повідомляється про щонайменше п’ятьох загиблих, серед яких - командувач спецпідрозділу "Ель-Кудс", що належить до Корпусу вартових Ісламської революції Ірану, генерал Касем Сулеймані.

Деякі з убитих належать до підтримуваного Тегераном іракського воєнізованого угруповання "Народні сили мобілізації". Його представники заявили, що серед загиблих - очільник "міліції" Абу Махді аль-Мухандіс та керівник підрозділу зав’язків із громадськістю Мухаммед Реда аль-Джабері.

Хто саме здійснив обстріл, не повідомляється.

Нагадаємо, що, якщо Іран захоче битися, це буде його офіційний кінець.

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03 01 2020 09:05
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