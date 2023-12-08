В Іраку посольство США обстріляли ракетами

Речники посольства інцидент поки не прокоментували.

Сьогодні, 8 грудня, вранці в Іраку обстріляли декількома ракетами посольство Сполучених Штатів в Багдаді.

Про це повідомляє видання Arab News із посиланням на власні джерела.

"У столиці Іраку близько 4 ранку в п'ятницю біля посольства пролунали вибухи, а також увімкнули сирени, які закликали людей "схилитися й укритися", - йдеться у повідомленні.



Також наразі не було зрозуміло, чи були активовані системи протиповітряної оборони посольства.