В Іраку сотні протестувальників атакували й підпалили посольство Швеції

В МЗС Швеції заявили, що весь персонал посольства в Багдаді перебуває у безпеці.

В Іраку вранці 20 липня сотні протестувальників увірвалися до посольства Швеції в центрі Багдаду і підпалили його на знак протесту проти спалення Корану.

Про це пише Reuters.

В МЗС Швеції заявили, що весь персонал посольства в Багдаді перебуває у безпеці. Там засудили напад і підкреслили необхідність захисту дипломатичних представництв іракською владою.

Міністерство закордонних справ Іраку теж засудило інцидент і заявило, що уряд країни наказав провести швидке розслідування, встановити винних і притягнути їх до відповідальності.

Пізніше іракські правоохоронці намагалися вигнати протестувальників з території посольства. Демонстранти у відповідь кидали каміння.

За даними Reuters, демонстрацію скликали прихильники шиїтського священнослужителя Муктади Садра. Вони зібралися, щоб протестувати проти запланованого у Швеції спалення Корану.

21 січня ультраправий шведський політик Расмус Палудан під час мітингу в Стокгольмі спалив Коран і виголосив промову, у якій засудив іслам. Туреччина на знак протесту скасувала запланований на наступний тиждень візит міністра оборони Швеції.

Шведська поліція 19 липня схвалила ще одну заявку на спалення Корану біля посольства Іраку в Стокгольмі. Поліція повідомила, що в акції планували брати участь двоє людей.