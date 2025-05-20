В Ірані назвали неприпустиму вимогу у ядерних переговорах з США

Тегеран стверджує, що його ядерна енергетична програма має виключно мирні цілі.

Влада Ірану заявляє, що на ядерних переговорах зі Сполученими Штатами Америки (США) може "поставити хрест" вимога з боку Вашингтона щодо нульового збагачення урану.

За словами заступника міністра закордонних справ Ірану Маджід Тахтраванчі, переговори з США щодо ядерних амбіцій Терегану "ні до чого не приведуть", якщо американська влада наполягатиме на тому, щоб країна припинила свою діяльність зі збагачення урану до нуля.

Перед тим спеціальний посланник США Стів Віткофф повторив позицію Вашингтона про те, що будь-яка нова угода між Штатами та Іраном повинна включати угоду про утримання від збагачення, можливого шляху до розробки ядерних бомб.