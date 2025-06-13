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В Ірані після атак Ізраїлю зафіксували витік радіації

13 червня 2025, 19:47
В Ірані після атак Ізраїлю зафіксували витік радіації
Фото: afp.com
Її виявили на об'єкті в Натанзі.

В результаті ізраїльських ударів по Ірану на ядерному об'єкті в Натанзі виявили витік радіоактивних речовин. 

Про це повідомляє Carsoinfo, посилаючись на іранські ЗМІ.

"Організація з атомної енергії Ірану (ОАЕІ) офіційно підтвердила, що всередині ядерного об'єкта в Натанзі було виявлено витік радіоактивних речовин. За заявою відомства, наразі немає ознак того, що радіація вийшла за межі комплексу, і тому, як стверджує влада, загрози для населення та довкілля немає", - пише видання. 

Там додали, що в наразі ведуть роботи з локалізації та радіаційного очищення в межах об'єкта. 

І лише після завершення цих процедур можна буде дати більш точну оцінку масштабів завданих збитків.

Також раніше МАГАТЕ вперше за 20 років звинуватило Іран у порушенні ядерних зобовʼязань. 

Резолюцію підтримали 19 країн, проти виступили росія, Китай і Буркіна-Фасо.

 
Іранрадіаціявитік

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