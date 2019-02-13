В Ірані смертник напав на автобус з військовими: десятки загиблих

У результаті нападу терориста-смертника на автобус з бійцями Корпусу іартових Ісламської революції на сході Ірані загинули щонайменше 20 осіб.

Напад стався в південно-східній провінції Систан і Балучистан, розташованої на кордоні з Пакистаном, в якій проживає в основному сунітська етнічна група белуджів, повідомляє іранське агентство Fars.

Смертник підірвав автомобіль з вибухівкою біля автобуса, в якому знаходилися бійці сухопутних військ гвардії.

За даними Fars, загинула 41 людина - військові та цивільні, ще близько 20 осіб отримали поранення.

В той же час, агентство AFP повідомляє про 20 загиблих і 20 поранених. Іранська влада поки не наводила цифр щодо загиблих.

За офіційною інформацією іранських військових, автобус прямував у місто Хаш-Захедан, а військові поверталися зі служби на кордоні.

Нагадаємо, що внаслідок теракту на військовому параді в Ірані загинули 24 людини.