Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

В Ірані стартував другий раунд переговорів про збиття літака МАУ

Переговори, під час яких працюватимуть три робочі групи, триватимуть два дні
"Перемовники обговорять подальший перебіг розслідування та інші важливі аспекти - авіаційні, військові, кримінальне співробітництво, застосування міжнародних конвенцій", - розповів Єнін.
В Ірані стартував другий раунд переговорів про збиття літака МАУ Фото: РБК-Україна

В Ірані у понеділок, 19 жовтня, почався другий раунд переговорів у справі про збиття літака авіакомпанії МАУ іранськими військовими. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться заяві заступника міністра закордонних справ Євгена Єніна, оприлюдненій в офіційному акаунті МЗС у Twitter.

"Почали другий раунд переговорів з Іраном щодо збиття літака МАУ рейсу PS752", - розповів Єнін. 

За його словами, переговори, під час яких працюватимуть три робочі групи, триватимуть два дні.

"Перемовники обговорять подальший перебіг розслідування та інші важливі аспекти - авіаційні, військові, кримінальне співробітництво, застосування міжнародних конвенцій", - розповів Єнін.

Раніше Єнін повідомив, що компенсації цього разу обговорювати не будуть. Він пояснив це тим, що Україна наразі перебуває у процесі погодження спільної переговорної позиції з міжнародними партнерами.

Нагадаємо, що перший раунд переговорів з іранською стороною відбувся 30 липня у Києві

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 10 2020 10:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Поствірусна дипломатія: як сучасні технології та карантин змінюють міжнародні відносини

Поствірусна дипломатія: як сучасні технології та карантин змінюють міжнародні відносини

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.