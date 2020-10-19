В Ірані стартував другий раунд переговорів про збиття літака МАУ
В Ірані у понеділок, 19 жовтня, почався другий раунд переговорів у справі про збиття літака авіакомпанії МАУ іранськими військовими.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться заяві заступника міністра закордонних справ Євгена Єніна, оприлюдненій в офіційному акаунті МЗС у Twitter.
"Почали другий раунд переговорів з Іраном щодо збиття літака МАУ рейсу PS752", - розповів Єнін.
За його словами, переговори, під час яких працюватимуть три робочі групи, триватимуть два дні.
"Перемовники обговорять подальший перебіг розслідування та інші важливі аспекти - авіаційні, військові, кримінальне співробітництво, застосування міжнародних конвенцій", - розповів Єнін.
Раніше Єнін повідомив, що компенсації цього разу обговорювати не будуть. Він пояснив це тим, що Україна наразі перебуває у процесі погодження спільної переговорної позиції з міжнародними партнерами.
Нагадаємо, що перший раунд переговорів з іранською стороною відбувся 30 липня у Києві
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