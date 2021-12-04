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В Ірані стався потужний вибух на ядерному об'єкті

Для відновлення виробництва в Натанзі може знадобитися не менше дев'яти місяців
У неділю на іранському об'єкті зі збагачення урану в Натанзі стався збій в електропостачанні – він, імовірно, був викликаний спланованим вибухом.
В Ірані стався потужний вибух на ядерному об Фото: reuters
Два співробітники розвідки заявили, що сильний вибух повністю зруйнував незалежну і добре захищену внутрішню енергосистему. Вона живить підземні центрифуги, які збагачують уран. Центрифуги - це пристрої, необхідні для виробництва збагаченого урану, який можна використовувати для виготовлення реакторного палива, а також ядерної зброї, повідомляє "Українська правда".
 
У суботу президент Ірану Хасан Рухані урочисто відкрив нові центрифуги в Натанзі.
 
Вибух завдав серйозного удару по здатності Ірану збагачувати уран. Для відновлення виробництва в Натанзі може знадобитися не менше дев'яти місяців.
 
Ізраїльські ЗМІ з посиланням на джерела в розвідці повідомляли, що подія в Натанзі була результатом ізраїльської кібератаки. Ізраїль відмовився підтвердити або заперечувати будь-яку відповідальність.
 
Вибух в Натанзі стався через тиждень після того, як США і Іран взяли участь у переговорах у Відні, спрямованих на відродження ядерної угоди 2015 року.
 
Нагадаємо, що раніше Іран почав збагачення урану до 20 відсотків, що набагато перевищує межу в 3,67 відсотка, встановлену в ядерній угоді 2015 року.
 
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12 04 2021 09:59
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