В Ірані у 2024 році стратили 975 людей

Це стало найвищим показником за 10 років.

Того року в Ірані страти відбувалися шаленими темпами і було вбито щонайменше 975 осіб.

Про це йдеться у звіті Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

В звіті вказано, що число в 975 осіб, страчених минулого року, перевищили дані про 834 особи у 2023 році і стало найвищим показником страт з 2015 року.

Чотири страти були проведені публічно.

Згідно з доповіддю, 52% страчених були засуджено за злочини, пов'язані з наркотиками, 43% – за вбивства, 2% – за сексуальні злочини та 3% – за злочини, пов'язані з безпекою.

Число страчених жінок також зросла в 2024 році - було страчено щонайменше 31 жінку. З них 19 були страчені за вбивство, а 9 - за вбивство своїх чоловіків у випадках, пов'язаних із домашнім насильством, примусовим шлюбом чи дитячим шлюбом.

Також серед страчених також були жінки та чоловіки, які брали участь у протестах, які пройшли у вересні 2022 року після смерті 22-річної Махси Аміні, яку заарештувала іранська поліція моралі та звинуватила в неправильному носінні головного убору.

Іран проводить страти через повішення.

В ООН додають, що непропорційно велика кількість страчених належала до нацменшин Ірану: 108 белуджських в'язнів та 84 курдських в'язнів.

Щодо прав на свободу вираження поглядів, об'єднання та мирних зібрань, у звіті зазначено, що у 2024 році щонайменше 125 журналістів були притягнуті до відповідальності за свою роботу, а 40 журналісток були притягнуті до відповідальності або викликані до суду за свої репортажі.