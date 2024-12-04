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В Ірані ув'язнену нобелівську лауреатку Мохаммаді випустили з тюрми для лікування

04 грудня 2024, 17:55
В Ірані ув'язнену нобелівську лауреатку Мохаммаді випустили з тюрми для лікування
Фото: DW
З березня 2021 року вона була п'ять разів засуджена і зараз відбуває 12-річний термін за "поширення пропаганди" проти Ісламської республіки під час перебування у в'язниці.
Ув’язнену іранську лауреатку Нобелівської премії миру Наргес Мохаммаді випустили з тюрми щонайменше на три тижні після надання термінової медичної допомоги.
 
Про це повідомив її адвокат, передає "Радіо Свобода".
 
"Згідно з висновком судово-медичного експерта, прокуратура Тегерана тимчасово зупинила виконання вироку пані Наргес Мохаммаді на три тижні, і вона була звільнена з в’язниці. Причиною цього є її фізичний стан після видалення пухлини та кісткової пластики, яка була зроблена 21 день тому", – заявив правозахисник Мостафа Нілі/
 
Джерела підтвердили перській службі "Радіо Свобода", що 52-річну Мохаммаді звільнили. 
 
Мохаммаді - іранська правозахисниця і журналістка. Вона десятиліттями боролася за права людини в Ірані, а протягом останніх 20 років кілька разів була у в’язниці. 
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