В Ірані ув'язнену нобелівську лауреатку Мохаммаді випустили з тюрми для лікування

З березня 2021 року вона була п'ять разів засуджена і зараз відбуває 12-річний термін за "поширення пропаганди" проти Ісламської республіки під час перебування у в'язниці.

Ув’язнену іранську лауреатку Нобелівської премії миру Наргес Мохаммаді випустили з тюрми щонайменше на три тижні після надання термінової медичної допомоги.

Про це повідомив її адвокат, передає "Радіо Свобода".

"Згідно з висновком судово-медичного експерта, прокуратура Тегерана тимчасово зупинила виконання вироку пані Наргес Мохаммаді на три тижні, і вона була звільнена з в’язниці. Причиною цього є її фізичний стан після видалення пухлини та кісткової пластики, яка була зроблена 21 день тому", – заявив правозахисник Мостафа Нілі/

Джерела підтвердили перській службі "Радіо Свобода", що 52-річну Мохаммаді звільнили.

Мохаммаді - іранська правозахисниця і журналістка. Вона десятиліттями боролася за права людини в Ірані, а протягом останніх 20 років кілька разів була у в’язниці.