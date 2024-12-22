В Ірані енергетична криза

Автомагістралі та торгові центри поринули в темряву, а промислові підприємства були знеструмлені, що призвело до майже повної зупинки виробництва.

Урядові установи в Ірані зачинені або працюють за скороченим графіком, школи та коледжі перейшли на онлайн навчання через енергетичну кризу.

Про це пише The New York Times

Автомагістралі та торгові центри поринули в темряву, а промислові підприємства були знеструмлені, що призвело до майже повної зупинки виробництва.

Видання зазначає, що, хоча Іран має одні з найбільших запасів природного газу і сирої нафти у світі, він переживає повномасштабну енергетичну кризу, яку можна пояснити роками санкцій, неефективним управлінням, старінням інфраструктури, марнотратним споживанням - і цілеспрямованими атаками Ізраїлю.

Хоча Іран роками бореться з проблемами своєї інфраструктури, президент попередив, що проблема досягла критичної точки.

Більшу частину минулого тижня країна була фактично вимкнена з метою економії енергії. У той час як пересічні іранці обурювалися, а промислові лідери попереджали, що пов'язані з цим збитки становлять десятки мільярдів доларів.