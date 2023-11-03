В Ірані за рік кількість страт зросла на 30% – ООН

За перші 7 місяців року в Ірані було страчено 419, що на третину більше в порівнянні з аналогічним періодом 2022 року.

Про це повідомляє Associated Press.

"Затримання та страти в Ірані зросли на тлі протестів після смерті 22-річної Махси Аміні, яка померла під вартою у вересні 2022 року після того, як її затримала «поліція моралі» в Тегерані за нібито неналежне носіння хіджабу", - заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Він додав, що семеро чоловіків були страчені через протести, викликаними смертю Аміні, або за участь в них. У всіх випадках отримана управлінням ООН з прав людини інформація постійно демонструвала, що судове провадження не відповідало вимогам належної правової процедури і справедливого судового розгляду згідно з міжнародним правом.

За словами Гуттереша, в період з 17 вересня 2022 року по 8 лютого 2023 року за участь у протестах було заарештовано близько 20 тисяч людей.

"Особливо викликає занепокоєння те, що більшість заарештованих осіб могли бути дітьми, враховуючи, що середній вік заарештованих, згідно з повідомленням заступника командувача Корпусу вартових Ісламської революції, оцінювався в 15 років", - додав генсек ООН.

Він занепокоєний тим, що ряд осіб, які були помилувані, потім отримали нові звинувачення чи були повторно заарештовані, серед яких жінки-активістки, журналісти і члени груп меншин.

Гутерреш розказав про випадки непропорційного і надмірного застосування сили проти протестувальників, побиття та сексуальне насильство після їх затримання, а також психологічне насильство.

Ще рік тому 239 осіб, що становить більшу частину страчених були засуджені до смертної кари за злочини, пов’язані з наркотиками.