В Ірані заявляють про створення нового дрона-камікадзе

БПЛА може нести корисне навантаження від 3 до 6 кілограмів на відстань до 40 кілометрів.

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) виготовив новий безпілотник-камікадзе, який, як очікується, значно підвищить бойові можливості його сухопутних військ.

Про це повідомляє іранське інформаційне агентство Tasnim.

Зазначається, що новий дрон, назва якого поки не розголошується, віднесений до категорії боєприпасів. При цьому іранський безпілотник нагадує ZALA Lancet російського виробництва. Ця зброя широко використовується для боротьби із засідками.

"Оснащені електрооптичними системами та вбудованою боєголовкою, вони широко використовуються в наземній війні. Такі дрони тиняються навколо певної території, доки ціль не буде виявлена. Враховуючи невеликі розміри, вільні боєприпаси можуть перевозитися сухопутними військами і використовуватися в різних операціях", - ідеться у повідомленні.

Видання уточнює, що якщо припустити, що нові боєприпаси, виготовлені КВІР, створені на кшталт російського "Ланцета", безпілотник повинен мати польотну витривалість від 30 до 60 хвилин і нести корисне навантаження від 3 до 6 кілограмів на відстань до 40 кілометрів.