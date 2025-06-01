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В Іркутській області місцеві жителі оголосили війну вантажівкам через атаку дронів

01 червня 2025, 20:15
В Іркутській області місцеві жителі оголосили війну вантажівкам через атаку дронів
Фото: www.ekathimerini.com
В Усольському районі оголосили режим підвищеної готовності
В Усольському районі Іркутської області ввели режим підвищеної готовності після атаки українських дронів по авіабазі "Біла".
 
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі губернатор Ігор Кобзєв.
 
"Прибув до місця атаки дронів в Усольському районі. Багато чого показувати не можна з міркувань безпеки. Провели оперативну нараду з керівництвом міста і району. Визначилися, що зараз у нас є кілька ключових завдань", - написав він.
 
Кобзєв заявив, що фура, з якої сьогодні було запущено дрони, блокована. Він додав, що зараз тривають оперативно-розшукові заходи.
 
Місцеві жителі ж почали накидатися на вантажівки, які стояли недалеко від аеродрому, а також закидати їх камінням. Очевидці публікують відео в соцмережах.
 
Раніше стало відомо, що атака на аеродром стратегічної авіації "Оленя" під Мурманськом та авіабазу "Біла" в Іркутській області була здійснена дронамі, які привезли у вантажівках. У Мережі показали відео, на якому зафіксовано момент вильоту безпілотників із кузова фури.
 
На причіпній платформі вантажівки стоять металеві контейнери, з яких по одному вилітають невеликі дрони. Поруч на землі лежить, вочевидь, кришка контейнера. Ймовірно, вона автоматично "відстрілилася", коли водій зупинив машину в заданій точці.
війна в Україніатака дронівросія окупанти

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