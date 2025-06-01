В Іркутській області місцеві жителі оголосили війну вантажівкам через атаку дронів

В Усольському районі оголосили режим підвищеної готовності

В Усольському районі Іркутської області ввели режим підвищеної готовності після атаки українських дронів по авіабазі "Біла".

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі губернатор Ігор Кобзєв.

"Прибув до місця атаки дронів в Усольському районі. Багато чого показувати не можна з міркувань безпеки. Провели оперативну нараду з керівництвом міста і району. Визначилися, що зараз у нас є кілька ключових завдань", - написав він.

Кобзєв заявив, що фура, з якої сьогодні було запущено дрони, блокована. Він додав, що зараз тривають оперативно-розшукові заходи.

Місцеві жителі ж почали накидатися на вантажівки, які стояли недалеко від аеродрому, а також закидати їх камінням. Очевидці публікують відео в соцмережах.

Раніше стало відомо, що атака на аеродром стратегічної авіації "Оленя" під Мурманськом та авіабазу "Біла" в Іркутській області була здійснена дронамі, які привезли у вантажівках. У Мережі показали відео, на якому зафіксовано момент вильоту безпілотників із кузова фури.

На причіпній платформі вантажівки стоять металеві контейнери, з яких по одному вилітають невеликі дрони. Поруч на землі лежить, вочевидь, кришка контейнера. Ймовірно, вона автоматично "відстрілилася", коли водій зупинив машину в заданій точці.