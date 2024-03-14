В Ірландії почали діяти нові правила для українських біженців

Від сьогодні в Ірландії українських біженців, які прибувають в країну, будуть розміщувати у державне житло лише на 3 місяці.

Про це повідомляє видання thejournal.ie.

Нових українських біженців в Ірландії розміщуватимуть лише на 90 днів у державному житлі.

На цей час їм виплачуватимуть менші виплати по 38,80 євро на дорослого і 28,90 євро на дитину на тиждень.

В разі, якщо біженець виїжджає з державного житла і орендує його самостійно, може претендувати на вищі виплати.

Біженці з України, які прибули раніше, й надалі отримуватимуть 220 євро на дорослого на тиждень.

В Департаменті інтеграції розказали, що у цих закладах розміщення люди будуть забезпечені харчуванням, пранням та іншими послугами.

Підтримка в цих центрах буде зосереджена на орієнтації на життя і роботу в Ірландії, варіантах самостійного пошуку житла та інтеграційною підтримкою.​