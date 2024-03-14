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В Ірландії почали діяти нові правила для українських біженців

14 березня 2024, 18:29
В Ірландії почали діяти нові правила для українських біженців
Фото: з вільного доступу
Від сьогодні в Ірландії українських біженців, які прибувають в країну, будуть розміщувати у державне житло лише на 3 місяці.

Про це повідомляє видання thejournal.ie.

Нових українських біженців в Ірландії розміщуватимуть лише на 90 днів у державному житлі. 

На цей час їм виплачуватимуть менші виплати по 38,80 євро на дорослого і 28,90 євро на дитину на тиждень. 

В разі, якщо біженець виїжджає з державного житла і орендує його самостійно, може претендувати на вищі виплати. 

Біженці з України, які прибули раніше, й надалі отримуватимуть 220 євро на дорослого на тиждень.

В Департаменті інтеграції розказали, що у цих закладах розміщення люди будуть забезпечені харчуванням, пранням та іншими послугами.

Підтримка в цих центрах буде зосереджена на орієнтації на життя і роботу в Ірландії, варіантах самостійного пошуку житла та інтеграційною підтримкою.​

 
ірландіяукраїнські біженціумови

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