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В Ірландії стартували дострокові парламентські вибори

29 листопада 2024, 13:48
В Ірландії стартували дострокові парламентські вибори
Фото: travelchannel.com
Ірландці мають обрати 174 депутатів.

Сьогодні, 29 листопада, в Ірландії проходять дострокові парламентські вибори.

Про це повідомляє агенція АР.

Виборчі дільниці відкрилися о 7 ранку за місцевим часом, а закриваються в п'ятницю о 22:00 за місцевим часом.

В голосуванні візьмуть участь 3,8 млн виборців, які мають обрати 174 депутатів до нижньої палати парламенту – Дойлу.

Ірландська система пропорційного представництва передбачає, що кожен з 43 виборчих округів обирає кількох депутатів, а виборці розставляють їх за своїми вподобаннями, що дозволяє невеликим партіям і незалежним кандидатам з сильною місцевою підтримкою відносно легко отримати місця в парламенті.

На цьогорічних виборах балотується велика кількість незалежних кандидатів: від місцевих представників до ультраправих активістів та відомого кримінального авторитета Джеррі "Монаха" Хатча.

Головними темами цієї виборчої кампанії були вартість життя, висока вартість житла та міграція.

Уряд пішов відставку очолювався двоми партії, які домінували в ірландській політиці протягом століття: "Фіне Гаель" і "Фіанна Фейл". 

Партії проводять схожу правоцентристську політику, проте є суперниками. 

Після того, як вибори 2020 року закінчилися фактично безрезультатно, партії сформували коаліцію і домовились поділити посади в уряді і по черзі виконувати обов'язки таойсеач - прем’єр-міністра. 

Останній прем'єр країни Лео Варадкар з "Фіне Гаель" пішов у відставку в березні і передав посаду міністру юстиції Саймону Гаррісу.

Опитування громадської думки показують, що підтримка виборців розділилася на п'ять приблизно рівних частин - за "Фіне Гаель", "Фіанну Фейл", "Шинн Фейн" і кілька менших партій.

Аналітики вважають, що найбільш вірогідним результатом буде ще одна коаліція "Фіне Гаель - Фіанна Фейл", ймовірно, з меншою партією або групою незалежних, які будуть правити країною.

Підрахунок голосів розпочнеться в суботу вранці, а результати можуть з'явитися через кілька днів.

 
вибориірландіяпарламент

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