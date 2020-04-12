Реєстрація Вхід
RSS
ВІДПОЧИНОК НОВИНИ

В Ірландії відновлюють роботу готелі, ресторани і частина пабів

Відновити роботу зможуть тільки паби, в яких є кухня і де подають їжу
У барах алкоголь можна продавати одночасно тільки одній людині із замовленням їжі не менше ніж за 9 євро.
В Ірландії відновлюють роботу готелі, ресторани і частина пабів Фото: italia-ru.com

В Ірландії в п'ятницю відкриваються ресторани, кафе, готелі і деякі паби у зв'язку з подальшим ослабленням коронавірусних обмежень, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Це один з останніх етапів поступового відновлення роботи країни після шести тижнів ізоляції. З 21 жовтня ірландців просять залишатися вдома в більшості випадків і подорожувати тільки для важливих цілей.

У барах алкоголь можна продавати одночасно тільки одній людині із замовленням їжі не менше ніж за 9 євро. Крім того, відновити роботу зможуть тільки паби, в яких є кухня і де подають їжу.

Роздрібні магазини, перукарні, музеї і бібліотеки в Ірландії відкрилися раніше на цьому тижні.

Люди також можуть знову відвідувати релігійні служби, а також знову відкрилися готелі і пансіонати, які обслуговують тільки жителів.

Також дозволено проводити збори групами до 15 осіб на відкритому повітрі.

Обмеження на пересування між округами закінчується 18 грудня, коли до трьох домогосподарств зможуть збиратися в приміщенні.

Читайте також:  Парламент Британії підтримав обмеження в Англії, які замінять локдаун

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 12 2020 12:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Церемонія онлайн та нагороди додому. 72-ге вручення "Еммі" — як це було і хто її отримав

Церемонія онлайн та нагороди додому. 72-ге вручення "Еммі" — як це було і хто її отримав

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.