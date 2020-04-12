В Ірландії відновлюють роботу готелі, ресторани і частина пабів
В Ірландії в п'ятницю відкриваються ресторани, кафе, готелі і деякі паби у зв'язку з подальшим ослабленням коронавірусних обмежень, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Це один з останніх етапів поступового відновлення роботи країни після шести тижнів ізоляції. З 21 жовтня ірландців просять залишатися вдома в більшості випадків і подорожувати тільки для важливих цілей.
У барах алкоголь можна продавати одночасно тільки одній людині із замовленням їжі не менше ніж за 9 євро. Крім того, відновити роботу зможуть тільки паби, в яких є кухня і де подають їжу.
Роздрібні магазини, перукарні, музеї і бібліотеки в Ірландії відкрилися раніше на цьому тижні.
Люди також можуть знову відвідувати релігійні служби, а також знову відкрилися готелі і пансіонати, які обслуговують тільки жителів.
Також дозволено проводити збори групами до 15 осіб на відкритому повітрі.
Обмеження на пересування між округами закінчується 18 грудня, коли до трьох домогосподарств зможуть збиратися в приміщенні.
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