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В Ісландії внаслідок виверження вулкана лава досягла міста, горять будинки

14 січня 2024, 19:58
В Ісландії внаслідок виверження вулкана лава досягла міста, горять будинки
Фото: Şenhan Bolelli, АА
Сьогодні в Ісландії після початку виверження вулкана лава досягла невеликого містечка Гріндавік, яке раніше було евакуйовано.

Про це повідомив національний ісландський мовник RUV.

Лава досягла вулиць міста і охопила частину будинків. 

Жителів в містечку немає. 

Так, майже 4 тисячі населення завчасно евакуювали.

Раніше лава дісталась до міста, нова тріщина з’явилась всього за 50 метрів до найближчих будинків населеного пункту.

Мер Гріндавіка Фаннар Юнассон раніше назвав виверження вулкана "великим і серйозним шоком для населення". Він додав, що виверження відбувається достатньо близько, тому лаві залишиться подолати відносно короткий шлях до міста. 

Глава цивільної оборони Відір Рейніссон заявив, що лава тече до міського водопроводу та електропостачання.  

Сьогодні ж президент Ісландії Ґудні Йоганнессон заявив, що життю людей нічого не загрожує, хоча інфраструктура може бути під загрозою. 

В районі Гріндавіка були розпочаті роботи по створенню бар’єрів із землі і каміння, щоб не дати лаві досягти міста. 

Фахівець із сейсмічної небезпеки метеорологічної служби Ісландії Бенедикт Гальдорссон розказав,, що частина лавового потоку рухалася вздовж дамби від поселення

 
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