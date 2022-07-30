В Іспанії - перший у Європі випадок смерті від мавпячої віспи

У своєму останньому звіті Міністерство охорони здоров'я Іспанії повідомило, що в країні було підтверджено 4298 випадків віспи мавп

В Іспанії від мавпячої віспи померла одна людина, що стало першим смертельним випадком у Європі.

Про це повідомляє CNN.

"Іспанія повідомила про першу смерть від віспи мавп у п’ятницю, що вважається першим у Європі смертельним випадком від цієї хвороби та другою за межами Африки під час поточного спалаху", - повідомляє телеканал з посиланням на МОЗ Іспанії.

У своєму останньому звіті Міністерство охорони здоров'я Іспанії повідомило, що в країні було підтверджено 4298 випадків віспи мавп. З 3750 пацієнтів 120 були госпіталізовані, один помер.

Раніше в п'ятницю Бразилія повідомила про першу смерть, пов'язану з віспою мавп, за межами Африканського континенту під час поточної хвилі захворювання.

Згідно зі звітом Всесвітньої організації охорони здоров’я від 22 липня, у всьому світі було зареєстровано лише п’ять смертей, усі в Африці.

Раніше ВООЗ оголосила про спалах мавпячої віспи, що швидко поширюється, глобальною надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я, з найвищим рівнем небезпеки.