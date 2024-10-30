В Іспанії через повені загинуло більше 50 людей
Вже 51 людина загинули в Іспанії внаслідок раптових повеней через зливи і шторм.
Про це повідомляє телеканал Sky News.
Екстрені служби заявили, що щонайменше 51 людина загинула під час потопів, які торкнулися південно-східної Іспанії.
Серед загиблих у регіоні Валенсія четверо дітей, ще шестеро людей вважаються зниклими безвісти.
ВНочі влада регіону Кастилія-Ла-Манча повідомила, що шість людей у регіоні вважаються зниклими безвісти, а в Летурі, який поблизу Сегури-де-ла-Сьєрри, 30 людей опинилися заблокованими після того, як річка, що протікає через місто, вийшла з берегів.
Радіо- та телевізійні станції отримали сотні дзвінків про допомогу від людей, які опинились у затоплених районах або шукають близьких, оскільки екстрені служби не змогли дістатися до всіх затоплених місць.
Поблизу Малаги зійшов з рейок високошвидкісний поїзд із майже 300 людей, але ніхто не постраждав.
В постраждалих районах людям радять залишатися вдома і уникати будь-яких пересувань.