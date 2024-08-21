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В Іспанії на 117 році померла найстаріша людина на планеті

21 серпня 2024, 10:44
В Іспанії на 117 році померла найстаріша людина на планеті
Фото: з вільного доступу
У жінки було троє дітей, 11 онуків і багато правнуків.

Іспанка Марія Браньяс Морера померла у віці 117 років, з січня 2023 вона була найстарішої людиною на світі. 

Про це повідомляє телерадіокомпанія RTE.

Про смерть жінки повідомила її сім’я у вівторок у соцмережі. 

Близькі зазначили, що жінка померла, як хотіла: уві сні, спокійно і без болю.

Марія Браньяс Морера народилася в Сан-Франциско 4 березня 1907 року. 

Але в 1915 році її сім’я переїхала в Іспанію.

Останні 20 років вона жила в будинку для старих Санта-Марія-дель-Тура в місті Олот на північному сході країни і днями жінка поскаржилась, що почувається слабкою.

Браньяс за життя пережила Іспанський грип 1918 року, Першу і Другу світові війни та громадянську війну в Іспанії і перехворіла на Covid-19 в 2020 році.

У жінки троє дітей, один з яких уже помер, 11 онуків і багато правнуків.

Книга рекордів Гіннеса офіційно визнала статус Браньяс як найстарішої людини у світі в січні 2023 року після смерті французької черниці Люсіль Рендон у віці 118 років.

Наразі найстарішою людиною у світі є японка Томіко Ітоока, яка народилася 23 травня 1908 року і їй 116 років.

 
найстаріша людинаІспанія

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