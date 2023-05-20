Пілот встиг вчасно катапультуватися, але отримав травми.

На авіабазі Сарагоса в Іспанії під час показового польоту розбився винищувач F-18, що належить Повітряним силам країни.

Про це пише Express Newspapers.

Винищувач F-18 повітряних сил Іспанії, який цієї суботи проходив показові тренування, розбився на авіабазі Сарагоса, і пілот зміг вчасно катапультуватися, врятувавши своє життя. Пілот був досправлений до лікарні в Сарагосі з травмами.

Повітряні сили Іспанії у своєму Twitter повідомили, що його життю нічого не загрожує.

Як підтвердила Цивільна гвардія, у винищувача, який тренувався, виникла "певна проблема і він розбився після того, як пілот зумів активувати маневр виштовхування з кабіни.

Ніхто із глядачів не постраждав.