В Іспанії розбився винищувач F-18

Іспанія експлуатує два види винищувачів: F-18 США та Eurofighter Typhoon.

На північному сході Іспанії недалеко від міста Теруель зазнав катастрофи літак F-18, внаслідок якої загинув пілот.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на військово-повітряні сили країни.

"З жалем повідомляємо, що наш товариш підполковник Пабло Естрада Мартін загинув внаслідок катастрофи F-18", – поінформували у військово-повітряних силах Іспанії.

Barron’s повідомляє з посиланням на місцеві ЗМІ, що винищувач F-18 брав участь у навчаннях з другим літаком та пролітав на низькій висоті.