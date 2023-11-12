В Іспанії тисячі людей протестують проти амністії учасників каталонського руху за незалежність

9 листопада уряд Іспанії і його голова Педро Санчес уклали угоду з каталонською партією Junts.

В Іспанії десятки тисяч людей 12 листопада вийшли на демонстрацію проти амністії учасників каталонського руху за незалежність.

Про це повідомляє Reuters.

9 листопада уряд Іспанії і його голова Педро Санчес уклали угоду з каталонською партією Junts. Вона передбачає амністію людям, засудженим за спробу Каталонії відокремитися від Іспанії в 2017 році. Junts у відповідь пообіцяла Санчесу підтримку під час формування уряду.

Підтримка Junts, а також Баскської націоналістичної партії дасть Санчесу абсолютну більшість у нижній палаті під час голосування, яке має відбутися найближчими днями.

Консервативні опоненти Санчеса звинуватили його в тому, що він поставив на карту верховенство права заради власної політичної вигоди. За даними партії, що скликала акцію протесту, у Мадриді на вулиці вийшли до 500 тисяч людей. Влада оцінює кількість учасників у 80 тисяч.

Референдум про незалежність Каталонії місцева влада провела 1 жовтня 2017 року. Тоді за незалежність проголосували 90,18% жителів регіону (2,04 мільйона людей), проти висловилися 7,83% (177 тисяч). Але офіційний Мадрид результати референдуму не визнав і назвав його незаконним. Через це проти тодішньої влади Каталонії порушили кримінальні справи — за розтрату бюджетних коштів. Деяких членів місцевого уряду посадили за ґрати, інші втекли з країни та переховуються в інших країнах ЄС.