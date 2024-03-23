В Іспанії заблокували Telegram

Верховний суд Іспанії ухвалив рішення призупинити роботу месенджера Telegram в країні через скарги медіа компаній, контент яких Telegram дозволяв завантажувати без дозволу.

Про це пише агенція Reuters.

Блокування Telegram в Іспанії почне діяти з понеділка 25 березня. Позов ухвалили після запиту медіа компаній Atresmedia, EGEDA, Mediaset і Telefonica.

Суддя Сантьяго Педрас погодився заблокувати Telegram в Іспанії на час розслідування позовів. Відповідальність за блокування послуг Telegram буде покладена на операторів мобільного зв'язку.

За даними іспанського антимонопольного відомства CNMC, Telegram є четвертим за популярністю сервісом обміну повідомленнями в Іспанії.

Месенджером користуються 19% іспанців.