В Іспанії заблокували Telegram
Про це пише агенція Reuters.
Блокування Telegram в Іспанії почне діяти з понеділка 25 березня. Позов ухвалили після запиту медіа компаній Atresmedia, EGEDA, Mediaset і Telefonica.
Суддя Сантьяго Педрас погодився заблокувати Telegram в Іспанії на час розслідування позовів. Відповідальність за блокування послуг Telegram буде покладена на операторів мобільного зв'язку.
За даними іспанського антимонопольного відомства CNMC, Telegram є четвертим за популярністю сервісом обміну повідомленнями в Іспанії.
Месенджером користуються 19% іспанців.