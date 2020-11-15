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В Іспанії затримали українців, які нелегально торгували російською зброєю

7 підозрюваних - 7 обшуків. Арештували 18 об’єктів нерухомості вартістю близько 10 мільйонів євро
Іспанська національна поліція викрила у провінціях Аліканте, Барселона та Валенсія злочинну групу, яка нелегально продавала російську зброю до зон конфліктів через Україну. Всього затримали 7 учасників групи, серед яких були громадяни Латвії, Іспанії та України
В Іспанії затримали українців, які нелегально торгували російською зброєю Фото: ukrinform.ua

Як пише "Громадске", про це повідомили у Європолі, правоохоронному органі Європейського союзу.

Розслідування схеми нелегального продажу російських озброєнь почали ще у 2018 році. Для затримання злочинців правоохоронці організували масштабну операцію.

Наразі затримані 7 підозрюваних, поліція провела 7 обшуків, арештувала 18 об’єктів нерухомості вартістю близько 10 мільйонів євро та заморозила понад 50 фінансових продуктів.

"Кримінальна мережа, створена латвійцями, іспанцями й українцями, нелегально транспортувала російські озброєння і вибухівку комерційними суднами з України в зони конфлікту на півночі Африки і на Близькому Сході, щодо яких діють міжнародні ембарго. Нелегальні вантажі ховали в суднах, які також везли легальні озброєння", - йдеться в повідомленні Європолу.

Слідчі виявили, що у суднах через Середземне море змогли перевозити навіть танки. Гроші, отримані з такої діяльності, відмивали через легальні бізнеси. Спочатку їх переказували у країни з низькою фінансовою звітністю, потім до Швейцарії та Великої Британії, а звідти - назад до Іспанії.

Злочинна мережа була добре організованою, здійснювала операції на міжнародному рівні. Наприклад, учасникам угрупування вдалося визволити з в'язниці капітана корабля, якого грецька влада затримала за торгівлю зброєю. 

Однак згодом між керівниками угрупування почали з'являтись суперечки щодо контролю над їх морською діяльністю, що і призвело до розколу організації.

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15 11 2020 11:14
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