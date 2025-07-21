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ПОЛІТИКА

В Іспанії знайдено мертвим ексвисокопосадовця МВС України Ігоря Грушевського

21 липня 2025, 13:18
В Іспанії знайдено мертвим ексвисокопосадовця МВС України Ігоря Грушевського
з вільних джерел
Подробиці офіційного розслідування поки не оприлюднено.

У іспанському муніципалітеті Вільяхойоса 29 червня виявили мертвим колишнього високопосадовця Департаменту боротьби з організованою злочинністю МВС України Ігоря Грушевського.

Про це повідомляє іспанське видання El Español.

Тіло 61-річного українця знайшли у воді в громадському басейні житлового комплексу Residencial Cala Alta, де він нещодавно придбав квартиру й проводив ремонт. Згідно з повідомленням, близько 21:30 того вечора Грушевський купався у басейні, після чого його виявили у воді обличчям донизу, без ознак життя.

Українська сусідка та інші свідки витягли чоловіка з води й намагалися провести реанімацію, однак врятувати його не вдалося навіть медичній бригаді, яка прибула на місце.

Хоча на тілі не зафіксували слідів насильства, з вуха загиблого текла кров, що, на думку сусідів, може свідчити про інсульт або інший критичний стан. З огляду на те, що глибина басейну складає всього 1,5 метра, версію випадкового утоплення вважають малоймовірною.

Утім, деякі мешканці комплексу пов’язують цю смерть із можливим замахом, адже в лютому 2024 року в тому ж житловому комплексі було вбито російського пілота Максима Кузьмінова, який у 2023 році перегнав до України вертоліт Мі-8 на замовлення ГУР.

Реакція України

У коментарі Суспільному Міністерство закордонних справ України повідомило, що консульство в Іспанії займається repатріацією тіла Ігоря Грушевського до України. Подробиці офіційного розслідування поки не оприлюднено.

УкраїнаМВСІспанія

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