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ПОЛІТИКА

В Іспанії знайшли мертвим льотчика, який зрадив росію (оновлено)

19 лютого 2024, 17:28
В Іспанії знайшли мертвим льотчика, який зрадив росію (оновлено)
Джерело: twitter.com/tsnua
За інформацією видання, Кузьмінова нібито вбили 12 пострілами.

російського льотчика Максима Кузьмінова, який викрав гелікоптер Мі-8 в Україну, нібито було вбито. Його тіло "знайшли в Іспанії".

Про це повідомляє  Il Corrispondente.

За інформацією видання, Кузьмінова нібито вбили 12 пострілами, коли він перебував у муніципалітеті Вільяхойоса у вівторок, 13 лютого.

Потім російського льотчика "збив автомобіль", додають журналісти.

У пілота, який перейшов на бік України, нібито знайшли 100 тисяч євро.

Варто зауважити, що іспанські правоохоронці та інші офіційні джерела поки що не підтверджують факт смерті Кузьмінова.

23 серпня 2023 року у мережі з'явилася інформація про те, що на території України сів російський гелікоптер Мі-8.

Згодом стало відомо, що українська розвідка провела унікальну спецоперацію, в ході якої завербувала російського пілота Максима Кузьмінова.

Він перегнав гелікоптер Мі-8 з Курської області до Харківської. Двох членів екіпажу, які перебували у вертольоті разом з Кузьміновим, ліквідували.

У ГУР МО також підтвердили цю інформацію.

Про це у коментарі Суспільному повідомив речник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

"Можемо підтвердити факт смерті", — зазначив представник розвідувального відомства.

Водночас він не уточнив інформацію стосовно причин смерті пілота.

Також співромовник видання Українська правда в розвідці заявив, що Кузьмінова застрелили.

"Він же вирішив переїхати до Іспанії замість того, щоб бути тут. З того, що знаємо: запросив свою колишню до себе і знайшли затреленим", — зазначив співрозмовник.

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