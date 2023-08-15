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В ISW назвали найбільшу проблему російської армії

15 серпня 2023, 09:23
В ISW назвали найбільшу проблему російської армії
Українські війська просунулися у районі кордону Донецько-Запорізької області.

російські війська не мають резервів, щоб провести ротацію або залучити додаткові укрпілення, через що їхні оборонні лінії на фронті стають крихкими.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики США посилаються на командира ворожого батальйону "Восток" Олександра Ходаковського, який поскаржився, що російські сили не перекидають у район Урожайного додаткові резерви та артилерійські дивізіони. Він стверджує, що батальйон  бореться за Урожайне всіма наявними силами, але сили, що діють у цьому районі, виснажені та зазнають втрат. 

"Раніше ISW оцінювало, що російським силам не вистачає доступних оперативних резервів, які дозволили б їм виконувати ротацію або залучати додаткові підкріплення, і що російські оборонні лінії можуть бути крихкими", - сказано у повідомленні. 

Також в ISW додають, що деякі російські  блогери стверджували, що українські війська продовжили контрнаступ у районі Роботиного (13 км на південь від Оріхова) на заході Запорізької області та просунулися до південної Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

"Українські війська 14 серпня провели контрнаступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту та, як повідомляється, просунулися в районі кордону Донецько-Запорізької області", - зазначили у звіті аналітики.

 

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