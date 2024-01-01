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В ISW назвали причини збільшення російських втрат на війні проти України

01 січня 2024, 10:11
В ISW назвали причини збільшення російських втрат на війні проти України
Фото: Hromadske.tv
Підрозділи російських сил ПДВ зазнають великих втрат і не можуть відпочити та відновитись.

російські повітряно-десантні війська зазнають тяжких втрат на кількох ділянках фронту в Україні.

Про це йдеться у звіті військових аналітиків інституту вивчення війни (ISW.)

За даними ряду джерел, підрозділи російських сил ПДВ зазнають великих втрат і не можуть відпочити та відновитись. Зазначається, що досвідчені та навчені військовослужбовці-контрактники ПДВ становлять меншу частку особового складу через великі втрати.

У Міністерстві оборони Британії підрахували, що частини 104-ї дивізії ПДВ армії рф, ймовірно, зазнали виключно тяжких втрат під Кринки через недостатню авіаційну та артилерійську підтримку, а також недосвідченість особового складу.

Високий рівень втрат, особливо серед таких підрозділів, як ПДВ, які до 2022 року вважалися елітними, багато в чому є відображенням того факту, що російське військове командування віддало перевагу одночасним наступальним операціям по всій лінії фронту, часто віддаючи пріоритет незначним вигодам за рахунок непропорційних втрат.

У розсекреченій оцінці американської розвідки, яка, як повідомляється, була надана Конгресу 12 грудня, йдеться, що російські війська втратили 315 000 осіб особового складу з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

російські війська з 10 жовтня провели кілька хвиль масованих механізованих та піхотних наступів з метою захоплення Авдіївки Донецької області, незважаючи на великі втрати особового складу, а також кинули ненавчені підрозділи ПДВ для захисту від українських військ у Херсонській області.

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