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В ISW оцінили нову тактику росіян на фронті

02 липня 2025, 09:53
В ISW оцінили нову тактику росіян на фронті
Фото: з вільного доступу
росіяни планують систематично застосовувати мотоцикли на фронті
Командування армії рф навчає особовий склад штурмам на мотоциклах. Однак ефективність цих засобів і тактики у наступальних операціях в Україні викликає сумніви.
 
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
 
У звіті зазначають, що міністр оборони рф Андрій Бєлоусов доручив командувачу Сухопутних військ Андрію Мордвічеву забезпечити Новосибірське вище військове командне училище мотоциклами та всюдиходами (ATV) для підготовки курсантів відповідно до сучасних тактичних вимог.
 
Заступник міністра оборони рф Юнус-Бек Євкуров повідомив, що полігон у Краснодарському краї оснащений сучасним автодромом для мотоциклів, всюдиходів і квадроциклів. За його словами, росія модернізувала понад 200 навчальних центрів з урахуванням тактики, яку нині застосовують її війська на території України.
 
Крім того, Євкуров зазначив, що впродовж останніх місяців російське командування працює над формалізацією мотоциклетної тактики та підготовки її до застосування у всіх видах Збройних сил рф.
 
В ISW послалися на один із Telegram-каналів, який 13 червня повідомив, що генерал-полковник Мордвічев уперше почав застосовувати мотоцикли та всюдиходи наприкінці 2024 року на напрямку Покровська для підтримки наступальних дій.
 
Станом на червень 2025 року російське угруповання в цьому районі розробило формалізовані норми застосування мотоциклів, і тепер командування намагається поширити їх на інші ділянки фронту.
 
Також повідомляється, що більшість мотоциклів військові отримують від волонтерів або закуповують власним коштом. Водночас, Мордвічев планує запровадити централізоване постачання мотоциклів через Міноборони і створити відповідний технічний резерв.
 
У звіті ISW послався на один із російських Telegram-каналів, який повідомив, що у 2024 році росія закупила понад 40 тисяч мотоциклів китайського виробництва, з яких 20 тисяч уже передані військовим підрозділам. За даними одного з військових джерел, Міноборони рф планує до кінця 2025 року придбати ще 120 тисяч мотоциклів, 30 тисяч всюдиходів і 12 тисяч баггі.
 
Інше джерело повідомило, що російське оборонне відомство розглядає можливість закупівлі у 2025 році до 200 тисяч мотоциклів і ще 60 тисяч одиниць іншої легкої техніки. За наявною інформацією, Мордвічев також має намір залучити інструкторів для підготовки особового складу, частина з яких може бути представлена колишніми бійцями ПВК "Вагнер".
 
Водночас, зазначають в ISW, у російських джерелах продовжують лунати сумніви щодо спроможності Міноборони рф формалізувати та вдосконалити тактику використання мотоциклів у військах.

 

війна в Україніросія окупанти

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