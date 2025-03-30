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російські війська готуються розпочати нову наступальну операцію – ISW

30 березня 2025, 09:15
російські війська готуються розпочати нову наступальну операцію – ISW
Фото: з вільного доступу
Аналітики зазначили, що останнім часом помітна активізація наступальних операцій росіян на кількох напрямках.
російські війська готуються активізувати наступ на кількох напрямках фронту навесні та влітку цього року. Це вписується в стратегію кремля посилити тиск на Україну на тлі можливих мирних переговорів.
 
Про це йдеться у новому огляді аналітиків Інституту з вивчення війни (ISW).
 
Вони зазначили, що дипломати країн G7 погодились з попередженнями президента України Володимира Зеленського про можливу активізацію наступу в Сумській, Харківській та Запорізькій областях. 
 
В ISW зазначили, що останнім часом помітна активізація наступальних операцій росіян на Лиманському, Покровському та Оріхівському напрямках, а також на півночі Сумської області, спрямовані на витіснення ЗСУ з позицій в Курській області.
 
Аналітики Інституту припустили, що кремль використає ці успіхи для посилення хаосу й страху в інформаційному просторі.
 
"російське військове командування не буде передислоковувати війська з Курської області, якщо хоче провести узгоджену наступальну операцію для захоплення чи просування ближче до міста Суми. Крім того, рф, ймовірно, не має достатніх резервів оперативного рівня для проведення значних наступальних операцій на Суми, Харків і Запоріжжя без передислокації військ, уже задіяних на інших ділянках фронту", - пояснили аналітики.
 
В ISW припустили, що окупанти намагатимуться наблизитися на відстань артилерійської досяжності до цих міст, щоб зробити життя цивільного населення нестерпним або підготуватися до наземних операцій, доки не буде встановлено режим припинення вогню.
 
"Малоймовірно, що російські військові здатні провести три масштабні наступальні операції проти великих українських міст навіть після передислокації сил. росіяни зазнали значних втрат у бронетехніці та живій силі за час війни і не показали здатності проводити складні операції з одночасним наступом на кількох напрямках", - констатували в Інституті. 

 

війна в Українінаступ рфросія окупанти

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