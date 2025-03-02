В ISW оцінили, які ризики має призупинення військової допомоги США Україні
02 березня 2025, 10:17
На думку аналітиків, такий крок може зменшити вплив США у світі та підбадьорити союзників росії.
Призупинення американської військової допомоги Україні підірве заявлену президентом США Дональдом Трампом мету досягнення сталого миру в Україні, а також може зменшити вплив США у світі та підбадьорити союзників росії.
Про це пишуть у своєму звіті аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).
Вони нагадують, що скасування допомоги США Україні допускають високопоставлені чиновники США, про що йшлося у ЗМІ, тим часом сам Трамп поки не заявляв про такі наміри.
За словами аналітиків, призупинення американської військової допомоги Україні посилить переконання президента росії путіна, що він "може досягти повної перемоги шляхом війни".
"Українські сили використовували надані США військові системи, включаючи системи ППО Patriot і ударні системи дальнього радіусу дії HIMARS і ATACMS, для захисту від нічних ударів російських БПЛА і ракет, посилення ударних можливостей України, ускладнення російської матеріально-технічної бази та командування та управління і підриву російської оборонно-промислової бази", - нагадують експерти.
Вони вважають, що саме завдяки західній допомозі ЗСУ значно сповільнили просування росії, завдали значних втрат окупантам та "підірвали зусилля росії створити економічну і внутрішню стабільність на тлі зростаючого тиску з боку війни".
Тим часом припинення військової допомоги США, зазначається, може призвести до зміни балансу війни та більших переваг для Росії на полі бою, збільшить ймовірність перемоги росії в Україні:
"росія використає припинення допомоги США Україні, щоб захопити більше території в Україні та спробувати вичерпати підтримку Європи - підхід, який Путін окреслив у своїй теорії перемоги".
Вони упевнені й у тому, що такий крок США "підбадьорить путіна та зміцнить його віру в те, що росія може захопити та контролювати Україну та інші колишні радянські країни, включаючи нинішні країни-члени НАТО".
Ще одна загроза, яка ймовірна внаслідок припинення допомоги США, - це зменшення впливу США у світі та посилення впливу противників США.
"росія, Іран, Північна Корея та Китайська Народна Республіка (КНР) сформували блок, спрямований на перемогу над Сполученими Штатами та їх союзниками по всьому світу, і зараз перевіряють межі зобов’язань США щодо своїх союзників у Європі, на Близькому Сході та в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні", - кажуть у ISW.
На думку аналітиків, допомога США Україні "є демонстрацією відданості Сполучених Штатів захисту демократій від поточної та майбутньої агресії по всьому світу, включаючи, але не обмежуючись, Україну, Ізраїль, Південну Корею та Тайвань".