В ISW оцінили, які ризики має призупинення військової допомоги США Україні

На думку аналітиків, такий крок може зменшити вплив США у світі та підбадьорити союзників росії.

Призупинення американської військової допомоги Україні підірве заявлену президентом США Дональдом Трампом мету досягнення сталого миру в Україні, а також може зменшити вплив США у світі та підбадьорити союзників росії.

Про це пишуть у своєму звіті аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Вони нагадують, що скасування допомоги США Україні допускають високопоставлені чиновники США, про що йшлося у ЗМІ, тим часом сам Трамп поки не заявляв про такі наміри.

За словами аналітиків, призупинення американської військової допомоги Україні посилить переконання президента росії путіна, що він "може досягти повної перемоги шляхом війни".

"Українські сили використовували надані США військові системи, включаючи системи ППО Patriot і ударні системи дальнього радіусу дії HIMARS і ATACMS, для захисту від нічних ударів російських БПЛА і ракет, посилення ударних можливостей України, ускладнення російської матеріально-технічної бази та командування та управління і підриву російської оборонно-промислової бази", - нагадують експерти.