В ISW пояснили, чому армія рф стала запускати по Україні "Кинджали"

Міністерство оборони країни-агресорки пояснює ракетну атаку - як "відплату за теракти".

Вночі проти 9 березня армія агресорки рф здійснила масований ракетний удар по Україні у межах своєї пропаганди в російському суспільстві, а також - аби потішити власне населення. Атака стала найбільшою повітряною 2023-го. Втім, реальної користі на полі бою вона не несе.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни ISW.

Там зазначають, що українські військові офіційно повідомили, що російські загарбники обстріляли українську критичну інфраструктуру 81 різними ракетами, включаючи ракети "Калібр", гіперзвукові ракети Х-47 "Кинджал", керовані ракети Х-59.

російські війська також атакували Україну з восьми безпілотників іранського виробництва Shahed–136, які, за словами українських чиновників, ймовірно мали на меті відволікти українські системи протиповітряної оборони перед ракетними ударами.

Речник ВПС України Юрій Ігнат зазначив, що українські сили не мали можливостей збити деякі російські ракети, ймовірно, маючи на увазі ракети "Кинджал" і С-300.

У російському інформаційному просторі Міністерство оборони пояснює ракетну атаку - як "відплату за теракти". У москві, ймовірно, мали на увазі "вторгнення" до брянської області 2 березня, пояснюють в ISW. Це, за задумом еремля, мало б заспокоїти російські провоєнні та ультранаціоналістичні кола, які вимагали помсти від диктатора володимира путіна.

До слова, раніше російські блогери й пропагандисти також критикували главу Кремля за його "промахи" в ракетній атаці, а також за те, що Україна все ще "не замерзла" в сезон лютого-початку березня.

"путін, ймовірно, спробував компенсувати ці наративи ще однією ракетною атакою - подібною до тієї, яку росія провела восени 2022 року, використовуючи сучасні ракети, щоб гарантувати певний збиток Україні. Однак російські блогери не підтримали сьогоднішні удари переважною більшістю, зазначивши, що Кремлю необхідно докорінно змінити свій підхід до націлювання, враховуючи, що Україна пристосувалася до встановленої схеми атак на свою енергетичну інфраструктуру", - зауважують у звіті ISW.