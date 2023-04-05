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ПОЛІТИКА

В ISW пояснили, чому кремль знову почав погрожувати ядерною зброєю

05 квітня 2023, 09:14
В ISW пояснили, чому кремль знову почав погрожувати ядерною зброєю
Фото: news.bigmir.net
Аналітики вважають, що ризик ядерної ескалації є "надзвичайно низьким".

Кремль намагається використати ядерні погрози, щоб стримати західну військову допомогу Києву перед контрнаступом ЗСУ.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що 4 квітня міністр оборони рф Сергій Шойгу виправдовував рішення розмістити тактичну ядерну зброю в білорусі, звинувачуючи НАТО в активізації бойової підготовки та розвідки біля кордонів.

"Шойгу посилив наявні російські ядерні загрози, заявивши, що білорусь має ядерні штурмовики та ядерні ракети "Іскандер-М" і додав, що 3 квітня білоруські ракетні війська розпочали навчання роботі з комплексами "Іскандер-М", зокрема із застосуванням тактичної ядерної зброї", - мовиться у звіті.

В ISW вказують, що виступи Шойгу не містять нових даних щодо білоруських навчань і є частиною інформаційної операції.

"Пожвавлення риторики ядерного шантажу Шойгу збігається з приєднанням Фінляндії до НАТО та новим пакетом допомоги Україні від США", - наголосили фахівці.

До слова, Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що ризик ядерної ескалації залишається надзвичайно низьким і що розміщення росією тактичної ядерної зброї в білорусі навряд чи вплине на реалії бойових дій в Україні.

Окрім цього, розгорнута Кремлем ядерна зброя в білорусі майже напевно залишиться під контролем російського персоналу, який постійно там дислокується.

Читайте також: росія почала готувати анексований Крим до українського контрнаступу.

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