В ISW пояснили, чому кремль знову почав погрожувати ядерною зброєю
Кремль намагається використати ядерні погрози, щоб стримати західну військову допомогу Києву перед контрнаступом ЗСУ.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначили, що 4 квітня міністр оборони рф Сергій Шойгу виправдовував рішення розмістити тактичну ядерну зброю в білорусі, звинувачуючи НАТО в активізації бойової підготовки та розвідки біля кордонів.
"Шойгу посилив наявні російські ядерні загрози, заявивши, що білорусь має ядерні штурмовики та ядерні ракети "Іскандер-М" і додав, що 3 квітня білоруські ракетні війська розпочали навчання роботі з комплексами "Іскандер-М", зокрема із застосуванням тактичної ядерної зброї", - мовиться у звіті.
В ISW вказують, що виступи Шойгу не містять нових даних щодо білоруських навчань і є частиною інформаційної операції.
"Пожвавлення риторики ядерного шантажу Шойгу збігається з приєднанням Фінляндії до НАТО та новим пакетом допомоги Україні від США", - наголосили фахівці.
До слова, Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що ризик ядерної ескалації залишається надзвичайно низьким і що розміщення росією тактичної ядерної зброї в білорусі навряд чи вплине на реалії бойових дій в Україні.
Окрім цього, розгорнута Кремлем ядерна зброя в білорусі майже напевно залишиться під контролем російського персоналу, який постійно там дислокується.
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