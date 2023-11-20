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В ISW пояснили, як погода гальмує бойові дії в Україні

20 листопада 2023, 18:09
В ISW пояснили, як погода гальмує бойові дії в Україні
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Темп бойових дій уповільнюється через дощову погоду.

Українські сили продовжують ставити опір російській армії біля Авдіївки, утримуючи ініціативу на півдні країни. Втім, темп бойових дій уповільнюється через дощову погоду.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Погані погодні умови ускладнюють застосування бронетехніки в західній частині Запорізької області, але українські війська продовжують атакувати російські позиції, використовуючи піхотні підрозділи.

Міністерство оборони Великобританії 18 листопада заявило, що на Куп'янському та Авдіївському напрямках, а також на східному (лівому) березі Херсонської області жодна зі сторін не досягла значущого прогресу, і найбільш інтенсивні бої тривають там.

Прогнозується, що морозні погодні умови взимку можуть сприяти активізації бойових дій, і тривала дощова погода ймовірно не призведе до зупинки атак із боку українських чи російських сил.

Натомість російські військкори стверджували, що українські бійці атакували біля Пойми, що за 12 кілометрів від Херсона та чотири кілометри від Дніпра, та Піщанівки, за 13 кілометрів від Херсона та три кілометри від Дніпра. Тоді як окупанти контратакували біля Кринок, за 30 кілометрів від Херсона та два кілометри від Дніпра. Також російські джерела заявили, що військові рф нібито відбили українську спробу висадитися на острові Великий Потьомкін.

ЗСУвійна в Україніросія окупантиконтранаступ

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